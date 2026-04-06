Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней

США и Иран пытаются договориться о временном прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта», — говорится в материале.

Шансы на достижение соглашения в ближайшие 48 часов очень низкие. По данным издания, «это последняя попытка — единственный шанс предотвратить драматическую эскалацию войны», включающей удары по Ирану и ответные атаки на объекты энергетики и водоснабжения в Персидском заливе.

Ранее Иран официально отклонил предложение США о введении временного 48-часового перемирия. Президент республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что реальная стабилизация возможна при полном прекращении агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Также Иран отказался от требований США по прекращению огня в Ормузском проливе. Тегеран подтвердил, что не планирует проводить встречу с американскими представителями в Исламабаде.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше