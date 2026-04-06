Axios: США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней

«США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта», — говорится в материале.
Шансы на достижение соглашения в ближайшие 48 часов очень низкие. По данным издания, «это последняя попытка — единственный шанс предотвратить драматическую эскалацию войны», включающей удары по Ирану и ответные атаки на объекты энергетики и водоснабжения в Персидском заливе.
Ранее Иран официально отклонил предложение США о введении временного 48-часового перемирия. Президент республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что реальная стабилизация возможна при полном прекращении агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива.
Также Иран отказался от требований США по прекращению огня в Ормузском проливе. Тегеран подтвердил, что не планирует проводить встречу с американскими представителями в Исламабаде.