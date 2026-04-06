Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики заболеваний, передающихся комарами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комары могут являться переносчиками, в том числе, паразитарных заболеваний — таких как дирофиляриоз.
Это природно‑очаговое паразитарное заболевание, которое встречается преимущественно в регионах с теплым и влажным климатом. Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы комаров семейства Culicidae, в которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Характеризуется длительным инкубационным периодом.
В России природные очаги дирофиляриоза находятся в южных регионах, что связано с благоприятным теплым климатом для комаров. Единичные случаи заражения людей регистрируются ежегодно, при этом показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.
Роспотребнадзор проводит системный мониторинг численности, пораженности и географического распространения комаров по всей стране. Специалисты оценивают уровень их инфицированности по различным паразитарным заболеваниям, отмечает пресс-служба ведомства.
Профилактика заражения людей дирофиляриозом основывается, в первую очередь, на защите от укусов комаров. Для этого целесообразно использовать репелленты, москитные сетки, а для уничтожения потенциальных переносчиков в помещениях — электрофумигаторы.