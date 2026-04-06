Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики заболеваний, передающихся комарами

Это природно‑очаговое паразитарное заболевание, которое встречается преимущественно в регионах с теплым и влажным климатом. Заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы комаров семейства Culicidae, в которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Характеризуется длительным инкубационным периодом.