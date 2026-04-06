В СФ назвали пока «сложной» езду на электромобилях по России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Нехватка зарядных станций делает путешествие на электромобилях по России сложным, эту инфраструктуру надо развивать. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«У меня у самого электрокар, и у меня был опыт, когда я пытался переехать на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву. Это приключение у меня заняло порядка девяти часов. Если мы говорим про стандартные наши автомобили, то на них поездка составляет от пяти до шести часов», — сказал парламентарий.
Он пояснил, что «передвигаться на электроавтомобиле гораздо сложнее — небольшое количество станций зарядки, очереди». «Это было летом. Конечно же, много людей пытались путешествовать на электромобилях, поэтому заряжаться очень непросто. Плюс сама зарядка происходит очень медленно — от часа до полутора», — рассказал сенатор.
Для развития электротранспорта в России нужно создать соответствующую инфраструктуру, считает Шейкин. «Хочется, конечно, чтобы в нашей стране электромобили развивались, в том числе и производство наших электромобилей. Но для того чтобы люди покупали [такие] автомобили, они должны понимать, где эти автомобили можно будет заряжать», — заключил он.