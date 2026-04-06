РИА Новости: Боец ВСУ предложил застрелить раненого из-за нехватки еды

Военный ВСУ на позициях в Запорожской области предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды. Это следует из радиоперехвата, который оказался в распоряжении РИА Новости.
— У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый появился. Нам его легче застрелить, — заявил командиру боевик с позывным «Бахмут».
По его словам, раненый с контузией пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и в этот же день они получили последнюю поставку еды в виде одного сухпайка.
В ответ командир сказал, что все получают провизию по графику, и обвинил солдат в обмане, говорится в статье.
Привязывание провинившихся военных к деревьям и их дальнейшее избиение до полусмерти стало самым распространенным наказанием в рядах ВСУ. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах. Такие наказания практиковали в украинской армии в том числе из-за нежелания солдат выполнять приказы во время вторжения в Курскую область.
27 апреля 2025 года военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что действия боевиков ВСУ в Курской области по своей жестокости напоминают зверства, которые совершали фашисты.