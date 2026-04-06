В Новосибирске электрички задерживаются из-за размыва путей

Из-за активного таяния снега на участке Сокур — Инская произошёл сплыв откоса насыпи.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области на перегоне Издревая — Жеребцово ночью 6 апреля случился сплыв откоса насыпи. Происшествие произошло в 01:53 на участке Сокур — Инская. Причина — активное таяние снега.

«Движение поездов на этом двухпутном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника. Из-за аварии возможны задержки пригородных поездов № 6502 Сокур — Новосибирск-Главный и № 6501 Новосибирск-Главный — Сокур до 30 минут. Железнодорожники приносят извинения пассажирам и предпринимают все необходимые меры для восстановления штатного движения поездов.