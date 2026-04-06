Триумфальный провал: спасение пилота обернулось для США новыми потерями

3 апреля над территорией Исламской Республики Иран произошел инцидент, который впоследствии может войти в историю как одна из самых спорных и дорогостоящих спасательных операций в новейшей американской военной истории.
Иранская противовоздушная оборона продемонстрировала свою эффективность, сбив американский боевой самолет F-15. Катапультировавшийся пилот, по данным американской стороны, был обнаружен и эвакуирован лишь спустя несколько часов. Однако второй летчик оставался вне поля зрения почти 36 часов. Его поиски превратились в масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, десятков самолетов и беспилотников.
Несоразмерные потери и ущерб имиджу.
Иранское информационное агентство IRIB сообщает, что в ходе развернутой американцами спасательной операции США потеряли два вертолета Black Hawk и военно-транспортный самолет C-130. В Тегеране операция США была названа явным провалом.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru объяснил, что участие сотен спецназовцев — это «имиджевая традиция» для США, которая, однако привела только к большим потерям.
«Если бы летчик был захвачен, это нанесло бы большой ущерб имиджу Вооруженных сил США. Мы же помним, как в Вашингтоне хвастливо говорили, что отправят Иран в каменный век, что всех победили. А на практике оказалось, что никакие они не победители, американские самолеты сбивают, оказывается», — сказал он.
Эксперт особо подчеркнул, что демонстрация захваченного американского пилота иранским телевидением стала бы для Вашингтона колоссальным позором.
«Поэтому США приложили все усилия, чтобы летчика вытащить. Причем ценой гибели других спецназовцев, которые летели в пораженных вертолетах… Конечно, эта спасательная операция провалилась, потому что пытались спасти одного человека, а потеряли еще 20 как минимум, а то и больше», — заключил Перенджиев.
Информационная война против Ирана и протесты в США.
По данным газеты New York Times, второй пилот, оказавшись в горной расщелине с минимумом снаряжения, продемонстрировал стойкость. Наличие у него маячка и средств связи, очевидно, помогло в его дальнейшем обнаружении. В этот период ЦРУ, по сообщениям, развернули кампанию по дезинформации, пытаясь убедить иранские власти в том, что летчик уже вывезен из страны по суше.
«Раз пилота не поймали, значит, в определенном смысле он действовал грамотно. Надо отдать должное, что американцы сумели его вытащить, значит, летчик понимал, как действовать, в профессионализме ему не откажешь», — отметил Перенджиев.
Несмотря на успешную эвакуацию пилота, имидж Вооруженных сил США не смог избежать падения, обратил внимание политолог.
«Это нанесло политический ущерб. Чем больше будет накапливаться жертв таких инцидентов, тем активнее будут протестные выступления в США против войны с Ираном. Я думаю, что политические противники Трампа могут этим воспользоваться, прежде всего, Демократическая партия», — добавил политолог.
Отмечается, что сбитый пилот был позднее доставлен в Кувейт для оказания медицинской помощи.
Пентагон занижает потери.
Эксперт также указал на символическое значение действий Ирана, показавшего всем союзникам США, что их ждет в случае присоединения к военной кампании против Тегерана.
Официальные заявления Пентагона о 13 убитых и 365 раненых в войне с Ираном вызвали резкую критику у полковника запаса Перенджиева.
«Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500. Убитых можно по-разному считать. Например, кто сразу был убит и кто был ранен и умер уже потом, например, в госпитале. Поэтому 13 может быть тех, кто погиб сразу. А кто погиб позже, в список погибших не внесли», — заявил Перенджиев.
По мнению эксперта, мощные удары Ирана по военным базам США демонстрируют, что «американские потери намного больше тех, которые озвучивает Вашингтон».
Кризис американской военной доктрины.
Кроме того, Перенджиев отметил разочарование американской стороны в поиске эффективных прокси-сил. Тщетность попыток привлечь курдов и арабов к активным боевым действиям против Ирана, на фоне их готовности лишь к агрессивной риторике, вынудила США ввязываться в конфликт напрямую.
«Поэтому США приходится воевать самим. В этой ситуации создается кризис системы, которая долгое время складывалась до этого. Кризис заключается в том, что США всегда вели прокси-войну или бесконтактную войну с применением ракет и воздушно-бомбовых ударов. Но с Ираном так не получается», — уточнил Перенджиев.
Операция по спасению пилота F-15 выявила фундаментальные проблемы американской внешней политики и военной доктрины. Иран, в свою очередь, продемонстрировал, что безнаказанные удары по его территории невозможны, а попытки вести войну чужими руками сталкиваются с серьезными препятствиями.