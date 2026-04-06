Диетолог Кованова сказала, какое печенье самое полезное

Диетолог Софья Кованова посоветовала не экономить на печенье, потому что дешевое может содержать больше вредных веществ.

Источник: Аргументы и факты

При выборе печенья не стоит экономить, чтобы не навредить своему здоровью. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала aif.ru, как выбрать полезное печенье.

Специалист напомнила, что печенье — довольно калорийный продукт, поэтому есть его стоит не чаще раза в месяц и всего по 3−4 штуки. Дешевое печенье покупать не стоит. Кованова отметила, что в нем чаще содержатся вредные вещества.

«Печенье с хорошим составом — это то, которое хранится не больше двух недель. К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье, и его мы не берем», — пояснила эксперт.

Кованова посоветовала не давать печенье детям, а также отказаться от привычки есть его с каждой чашкой чая.

Ранее диетолог Кованова назвала самое вредное печенье.