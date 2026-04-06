Диетолог Кованова сказала, какое печенье самое полезное

При выборе печенья не стоит экономить, чтобы не навредить своему здоровью. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала aif.ru, как выбрать полезное печенье.
Специалист напомнила, что печенье — довольно калорийный продукт, поэтому есть его стоит не чаще раза в месяц и всего по 3−4 штуки. Дешевое печенье покупать не стоит. Кованова отметила, что в нем чаще содержатся вредные вещества.
«Печенье с хорошим составом — это то, которое хранится не больше двух недель. К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье, и его мы не берем», — пояснила эксперт.
Кованова посоветовала не давать печенье детям, а также отказаться от привычки есть его с каждой чашкой чая.
