В Хабаровском крае хотят ввести реестр и льготы для креативных индустрий

Как рассказал замминистра культуры края Максим Ставицкий, творческая сфера в регионе уже активно развивается, но ей не хватает чёткой юридической базы.

В Хабаровском крае предложили новый законопроект, который вводит официальный реестр креативных индустрий и даёт возможность предоставлять адресные льготы и субсидии творческим предпринимателям. Об этом сообщили в Законодательной Думе края.

Как рассказал замминистра культуры края Максим Ставицкий, творческая сфера в регионе уже активно развивается, но ей не хватает чёткой юридической базы. Новый закон должен определить, какие направления — дизайн, IT, народные промыслы, медиа и другие — станут приоритетными, и кто именно за них отвечает.

Одно из главных нововведений, предложенных парламентариями — создание специального реестра. В него включат компании, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих в креативной сфере. Только те, кто попадёт в этот список, смогут рассчитывать на господдержку.

Законопроект предусматривает четыре вида помощи: финансовую через гранты, субсидии и льготные займы, имущественную в виде аренды помещений по сниженным ставкам, образовательную с курсами по бизнесу и маркетингу, а также информационную и консультационную поддержку.

Депутаты особенно подчеркнули необходимость помочь коренным малочисленным народам Севера и ремесленникам. Для них хотят создать особые условия, чтобы лучше раскрывать и развивать их творческий потенциал.