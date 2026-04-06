Дочь погибшего участника СВО из Хабаровского края получила выплаты

В Николаевске-на-Амуре 10-летней дочери погибшего участника СВО выплачена социальная помощь после вмешательства прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Горожанка обратилась в прокуратуру и рассказала, что в ноябре 2025 года отец девочки погиб в зоне проведения специальной военной операции. После этого его родственники, но не дочь, получили выплаты.
— Городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. После этого при взаимодействии с отделом опеки и попечительства ребенок получил выплаты в размере 416 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
