Дочь погибшего участника СВО из Хабаровского края получила выплаты

Ребёнку выплачена социальная помощь после вмешательства прокуратуры.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре 10-летней дочери погибшего участника СВО выплачена социальная помощь после вмешательства прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горожанка обратилась в прокуратуру и рассказала, что в ноябре 2025 года отец девочки погиб в зоне проведения специальной военной операции. После этого его родственники, но не дочь, получили выплаты.

— Городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы. После этого при взаимодействии с отделом опеки и попечительства ребенок получил выплаты в размере 416 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее сыну погибшего участника СВО назначили пенсию в Комсомольске-на-Амуре.

