Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске четверых мужчин будут судить за продажу «собранных» авто с поддельными документами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанут четверо местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве при продаже автомобилей.

Источник: НИА Красноярск

По данным следствия, с 2020 года мужчины ввозили из Японии запчасти и агрегаты, из которых собирали полноценные машины. После этого они оформляли подложные документы и получали электронные паспорта транспортных средств.

Продажу автомобилей организовали через объявления, а позже открыли автосалон Auto Expert Team на улице Светлогорской.

За четыре года участники схемы реализовали несколько автомобилей, включая Honda Accord, Toyota Crown, Toyota Alphard и Honda Stepwgn, получив около 7 млн рублей. Покупателям не сообщали, что машины были собраны из отдельных частей.

Обвиняемые возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в краевой прокуратуре.