В Красноярске четверых мужчин будут судить за продажу «собранных» авто с поддельными документами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанут четверо местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве при продаже автомобилей.
По данным следствия, с 2020 года мужчины ввозили из Японии запчасти и агрегаты, из которых собирали полноценные машины. После этого они оформляли подложные документы и получали электронные паспорта транспортных средств.
Продажу автомобилей организовали через объявления, а позже открыли автосалон Auto Expert Team на улице Светлогорской.
За четыре года участники схемы реализовали несколько автомобилей, включая Honda Accord, Toyota Crown, Toyota Alphard и Honda Stepwgn, получив около 7 млн рублей. Покупателям не сообщали, что машины были собраны из отдельных частей.
Обвиняемые возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в краевой прокуратуре.