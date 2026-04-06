Трехлетнего малыша спасли из запертого автомобиля в Кызлорде

В Кызылорде помощь спасателей понадобилась родите6лям, чей трехлетний ребенок оказался заперт в автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в микрорайоне Левый берег.

На пульт ДЧС поступило тревожное сообщение: возле магазина заблокировалась дверь автомобиля, внутри которого находился 3-летний ребенок.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Действуя слаженно и профессионально, они использовали подручные средства, чтобы открыть дверь машины.

В результате грамотных и оперативных действий спасателей, ребенок был благополучно передан родителям. Малыш не пострадал, и его здоровью ничего не угрожает.

Этот случай подчеркивает важность быстрой реакции и профессионализма спасателей в чрезвычайных ситуациях.