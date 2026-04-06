Трехлетнего малыша спасли из запертого автомобиля в Кызлорде

Инцидент произошел в микрорайоне Левый берег.
На пульт ДЧС поступило тревожное сообщение: возле магазина заблокировалась дверь автомобиля, внутри которого находился 3-летний ребенок.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Действуя слаженно и профессионально, они использовали подручные средства, чтобы открыть дверь машины.
В результате грамотных и оперативных действий спасателей, ребенок был благополучно передан родителям. Малыш не пострадал, и его здоровью ничего не угрожает.
Этот случай подчеркивает важность быстрой реакции и профессионализма спасателей в чрезвычайных ситуациях.