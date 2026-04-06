Мэр Иркутска проверил готовность новой школы к открытию

«Сегодня проверили готовность новой школы на улице Ярославского к приему учеников. Подрядчик ответственно подошел к работе, объект сдан в срок. Ребята будут получать здесь не только основное, но и дополнительное образование. Компании-партнеры уже включились в профориентационную работу. Поэтапно будем наращивать численность учеников, и уверен, что уже к Новому году она превысит проектную. У школы большое будущее. Поручил привести в порядок прилегающие дороги и остановку — подъезд должен быть удобным и безопасным», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.