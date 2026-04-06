Мэр Иркутска проверил готовность новой школы к открытию

Глава города проверил готовность к открытию учебного заведения, построенного по национальному проекту «Образование».
Здание состоит из девяти корпусов и имеет два отдельных входа: для начальной и для средней школы. Мэр посетил кабинет химии, который полностью оформил «Фармасинтез»: здесь установили современное оборудование, и в ближайшее время разместят интерактивную таблицу Менделеева с подсветкой. Кроме того, компания закупила для учеников 735 рюкзаков — подарок к началу учебы.
Также глава города осмотрел кабинет психолога, который полностью оснащен для комфортной работы с группами и индивидуально, побывал в учебных классах — в каждом таком кабинете размещены сразу три вида досок: интерактивная, маркерная и меловая, что позволяет учителю выбрать удобный формат подачи материала.
Мэр проверил готовность столовой с обеденным залом на 720 мест, осмотрел просторный актовый зал на 548 зрителей, бассейн, хореографический класс и спортзал. В последнем установлено специальное нескользящее безопасное покрытие и размещен инвентарь для самбо. В дальнейшем школа планирует сотрудничество с федерацией этого вида спорта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Сегодня проверили готовность новой школы на улице Ярославского к приему учеников. Подрядчик ответственно подошел к работе, объект сдан в срок. Ребята будут получать здесь не только основное, но и дополнительное образование. Компании-партнеры уже включились в профориентационную работу. Поэтапно будем наращивать численность учеников, и уверен, что уже к Новому году она превысит проектную. У школы большое будущее. Поручил привести в порядок прилегающие дороги и остановку — подъезд должен быть удобным и безопасным», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Сейчас в учебном заведении сформировано 28 классов, в которых будут учиться 735 детей. К 1 сентября количество школьников достигнет 1550, а педагогический коллектив вырастет до 92 учителей.
Школа заключила соглашения с Иркутским авиационным заводом (филиал ПАО «Яковлев»), «Фармасинтезом» и иркутским филиалом ВГИКа. Откроются классы инженерной, гуманитарной и естественнонаучной направленности. Для старшеклассников предусмотрены углубленное изучение предметов, профессиональные пробы и экскурсии на предприятия.
В августе этого года начнется капитальный ремонт школы № 67 — одной из старейших в городе (основана в 1900 году). Сейчас в ней учится 1011 детей при проектной мощности 630 человек. Ремонт будет профинансирован из муниципального, регионального и федерального бюджетов.
«Мы не только строим новые объекты, но и капитально ремонтируем действующие. В школе № 67 заменят отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, окна, системы пожарной сигнализации, вентиляции и видеонаблюдения, проведут отделочные работы. Детей временно переведут в другое здание», — пояснила исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Нина Перфильева.