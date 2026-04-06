Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безвизовый режим между Россией и Китаем призывают продлить навсегда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда.

Об этом заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

По его словам, безвизовый режим предоставил обеим странам «очень много удобных условий», и «это полезно для народов».

1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября 2025 года.