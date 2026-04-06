Безвизовый режим между Россией и Китаем призывают продлить навсегда

1 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября 2025 года.