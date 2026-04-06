В Красноярском крае стартовала «Монетная неделя»: мелочь обменяют на купюры

С 6 по 18 апреля жители Красноярского края могут принять участие во всероссийской акции. В офисах банков и магазинах федеральных и местных торговых сетей металлические деньги принимают без дополнительных процентов. В торговых точках мелочь обменяют на банкноты, а в банках её можно также зачислить на счёт.
Как рассказал руководитель красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексей Гагарин, чеканка монет — процесс дорогой и трудоёмкий, при этом металлические деньги служат десятилетиями, но часто оседают в копилках и коробках. В среднем на каждого россиянина приходится по полтора килограмма «железа». Собранные в рамках акции монеты помогают сократить выпуск новых.
Некоторые банки дополнительно поощрят участников памятными монетами из серии «Российская (советская) мультипликация». Условия обмена и график работы отличаются в зависимости от площадки — полный список опубликован на сайте акции.
К обмену принимаются монеты, выпущенные не ранее 1997 года. Для удобства их лучше предварительно рассортировать по номиналу.
Осенью прошлого года жители Красноярского края в ходе «Монетной недели» вернули в оборот более миллиона металлических денег на общую сумму 4,4 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что первый в России клещ-блогер начал работать в красноярском Роспотребнадзоре.