Иркутянин поплатился за ложный донос на сотрудников ФСИН

Он самостоятельно избил себя и обвинили сотрудников следственного изолятора в причинении физического насилия.

В Иркутске 30-летнего мужчину признали виновным в ложном доносе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В июле 2025 года обвиняемый находился в следственном изоляторе в Иркутске. За нарушения его поместили в штрафной изолятор. Мужчина решил нанести себе телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, так как испытывал неприязненные отношения к сотрудникам СИЗО. Затем он обратился в следственные органы, рассказав якобы о физическом насилии со стороны сотрудников ФСИН.

Расследование не подтвердило факт превышения должностных полномочий сотрудниками. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее в Иркутске задержали членов банды, похищавших людей с целью вымогательства.