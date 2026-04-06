Иркутянин поплатился за ложный донос на сотрудников ФСИН

В Иркутске 30-летнего мужчину признали виновным в ложном доносе. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
В июле 2025 года обвиняемый находился в следственном изоляторе в Иркутске. За нарушения его поместили в штрафной изолятор. Мужчина решил нанести себе телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, так как испытывал неприязненные отношения к сотрудникам СИЗО. Затем он обратился в следственные органы, рассказав якобы о физическом насилии со стороны сотрудников ФСИН.
Расследование не подтвердило факт превышения должностных полномочий сотрудниками. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ.
Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
