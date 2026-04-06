ГИТИС проведёт очные прослушивания во Владивостоке 28 и 29 апреля

Дальневосточные абитуриенты смогут пройти первичные прослушивания в ГИТИС, не покидая Владивосток. Очные встречи с педагогами ведущего театрального вуза страны пройдут 28 и 29 апреля для поступающих на актёрский факультет и кафедру саунд-драмы.
К участию приглашаются выпускники школ и средних специальных учебных заведений Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской областей и других регионов Дальнего Востока. Прослушивать абитуриентов будут преподаватель кафедры мастерства актёра Татьяна Морозова и режиссёр Александр Недомолкин.
Для поступающих на факультет мастерства актёра необходимо подготовить басню, стихотворение и прозаический отрывок. Абитуриентам саунд-драмы помимо основной программы нужно исполнить не менее двух песен — на русском и иностранном языках, приветствуется игра на музыкальных инструментах.
Для тех, кто не сможет присутствовать очно, 8 и 9 апреля пройдут онлайн-прослушивания на платформе МТС Линк. Лучшие участники очного и дистанционного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.
Организаторы подчёркивают, что Владивосток в этом году стал одним из трёх городов России, где отбор в прославленную «Щуку» проходит в очном формате. Это уникальная возможность для талантливой дальневосточной молодёжи получить шанс на поступление в легендарный вуз, не выезжая за пределы региона.