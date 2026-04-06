Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловском округе Иркутска 6 апреля проведут отжиги сухой травы

Общая площадь составит 2 га.

IrkutskMedia, 6 апреля. 6 апреля в Свердловском округе Иркутска запланированы контролируемые отжиги сухой травы. Мероприятие начнётся в 14.30 на участке от улицы Старо-Кузьмихинской до Академической, в районе строения 13. Общая площадь составит 2 га, сообщили в городской администрации.

В отжигах участвуют сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии. Работы проводят только при отсутствии сильного ветра и осадков, на месте дежурят спецтехника и огнетушители.

Самостоятельно выжигать траву жителям запрещено — за это грозит административная или уголовная ответственность.

Напомним, что ранее заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения Надежда Русанова подчеркнула, что основной задачей является предотвращение несанкционированных палов, которые могут привести к крупным пожарам.

«Именно для этого весной и осенью проводим контролируемые отжиги. Особое внимание уделяем участкам с большим количеством сухой растительности. Уже подготовлен план, где учтены такие территории», — уточнила она.