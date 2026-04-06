Жесткого регламента нет: Священник напомнил, когда православные начинают печь куличи и красить яйца на Пасху

Иеромонах Феодорит: печь куличи и красить яйца к Пасхе начинают в Чистый четверг.

Источник: Комсомольская правда

Жесткий регламент относительно начала покраски яиц и выпечки куличей к Пасхе отсутствует. Однако по традиции православные начинают готовиться к одному из главных христианских праздников в Чистый четверг. Об этом РИА Новости сообщил иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

«Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг», — отметил собеседник агентства.

Иеромонах напомнил, что пятница — совсем скорбный день, а накануне Пасхи, в субботу, угощения несут в церкви для освящения.

Ранее член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе в интервью сайту KP.RU объяснил смысл Пасхи и ее значение для россиян.

До этого в РПЦ россиянам напомнили, когда в 2026 году православные будут отмечать Пасху.