Жесткого регламента нет: Священник напомнил, когда православные начинают печь куличи и красить яйца на Пасху

Жесткий регламент относительно начала покраски яиц и выпечки куличей к Пасхе отсутствует. Однако по традиции православные начинают готовиться к одному из главных христианских праздников в Чистый четверг. Об этом РИА Новости сообщил иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
«Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг», — отметил собеседник агентства.
Иеромонах напомнил, что пятница — совсем скорбный день, а накануне Пасхи, в субботу, угощения несут в церкви для освящения.
Ранее член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе в интервью сайту KP.RU объяснил смысл Пасхи и ее значение для россиян.
До этого в РПЦ россиянам напомнили, когда в 2026 году православные будут отмечать Пасху.