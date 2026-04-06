В Волгограде за месяц нашли 18 пропавших живыми — статистика ЛизаАлерт

В первом весеннем месяце 33 человека бесследно исчезли в Волгоградской области.

Волгоградский отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги марта 2026 года. За месяц в поисково-спасательную службу поступило 33 заявки на розыск пропавших людей по региону.

Из них 18 человек нашли живыми. Пять поисков завершились трагически — людей нашли погибшими. Семь человек остаются в списке не найденных. Еще в двух случаях волонтеры помогли найти родственников, в одном — установить личность.

Поиски тех, кто пока не найден, продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки, проверяют свидетельства и отрабатывают версии.

Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи операторы горячей линии «ЛизаАлерт» принимают круглосуточно и бесплатно по номеру 8 (800)700−54−52.Волгоградцам стоит помнить: чем раньше поступит сигнал о пропаже, тем выше шансы найти человека.

В феврале бесплатно пропали 30 человек в Волгоградской области.