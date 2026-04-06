Скандал вокруг Коки: блогер Хайрова обвинила певицу из-за Масленникова

Блогер Сабина Хайрова публично обвинила певицу Клаву Коку в том, что та якобы вмешалась в отношения блогера Дмитрия Масленникова и способствовала их разрыву. Об этом она заявила в своем блоге.
По ее словам, в публичном пространстве романтические истории нередко подаются без учета обстоятельств, при которых формируются отношения. Она указала на ситуацию с Масленниковым, заявив о вмешательстве в уже существующий союз.
После публикации в сети началось активное обсуждение. Пользователи разделились во мнениях: часть аудитории сочла заявления попыткой привлечь внимание, другие поддержали блогера.
Ранее стало известно о помолвке Клавы Коки и Дмитрия Масленникова. Пара долгое время отрицала романтические отношения, однако позже подтвердила, что готовится к свадьбе.
Предложение было сделано во время поездки на Мальдивы. Масленников организовал романтический вечер и вручил кольцо, после чего певица согласилась на брак.
