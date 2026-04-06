Лесной бизнес Хабаровского края избавят от жёстких проверок

В Хабаровском крае утвердили новые правила работы для лесного бизнеса — теперь вместо жёстких проверок предпринимателям будут чаще помогать советами и консультациями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Такое решение приняли после большой встречи краевых властей с представителями лесной отрасли и недропользователями. Главная цель — поддержать бизнес в условиях санкций, стимулировать глубокую переработку древесины внутри страны и при этом не забывать про обязательное восстановление лесов.
Контроль за перевозками леса сделали максимально прозрачным. Владельцам транспорта напомнили, что система ГЛОНАСС на машинах теперь обязательна, и отвечать за её отсутствие будет именно собственник, даже если он везёт чужой груз. Кроме того, с этого года в лесной надзор активно подключают беспилотники — 75 дронов будут следить за нарушениями с воздуха.
Замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев рассказал, что уже с сентября прошлого года надзор полностью перешёл на внеплановый формат. Вместо проверок приоритет отдали профилактическим визитам. Статистика за 2025 год показывает, что такой подход работает: большинство нарушений заканчиваются простыми предупреждениями, а не штрафами.
Новый подход должен сделать работу в тайге понятнее и привлекательнее для инвесторов. Власти рассчитывают, что прямой диалог с бизнесом поможет развивать отрасль без лишнего давления.