Лесной бизнес Хабаровского края избавят от жёстких проверок

Контроль за перевозками леса сделали максимально прозрачным. Владельцам транспорта напомнили, что система ГЛОНАСС на машинах теперь обязательна, и отвечать за её отсутствие будет именно собственник, даже если он везёт чужой груз. Кроме того, с этого года в лесной надзор активно подключают беспилотники — 75 дронов будут следить за нарушениями с воздуха.