Врач Черемушкин: онковакцина может полностью излечить человека от рака

Онковакцина может показать 100% эффективность в лечении от рака и полностью вылечить человека, заявил aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший отечественную мРНК-вакцину от рака, сейчас чувствует себя хорошо, его лечение будет продолжено. Обладателем персонализированной вакцины стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.
«Если мы берем стандартные методы лечения, допустим, химиотерапию, она не может гарантировать стопроцентный эффект. Жизнь показала, что остаются устойчивые к лечению клетки, клетки, которые не поглащают химиопрепарат как приманку. При химиотерапии ввели яд, он проциркулировал, готовящиеся к делению клетки поглотили этот яд и погибли. То с вакциной другой механизм. Здесь работают имунные клетки, поэтому тут возможен полный эффект», — пояснил Черемушкин.
Онколог добавил, что при исследования ряда других паталогий в другое время выяснилось, что иммунотерапия может дать почти стопроцентный эффект.
«Поэтому использование вакцины все оценивают как относительно революционный шаг. Это очередной этап, который может оказаться очень эффективным. Но для этого нужно дойти и понять, за счет чего и как это получилось, что за опухоль и как дальше расширять использование вакцины. Здесь сочетание перспективы технологии получения клеток малой токсичности и ожидаемого хорошего эффекта», — подытожил Черемушкин.