В Омске умер американский бульдог, проживший в приюте девять лет

В приюте для животных «Омские хвостики» сообщили о смерти американского бульдога Сёмы. Пёс был одним из старожилов приюта и прожил там девять лет.
Как рассказали сотрудники, в начале Сёма был игривым и активным. В какой-то момент его забрал житель Омска, однако позже вернул обратно. После этого, по словам волонтёров, собака изменилась и больше не смогла снова довериться людям.
В приюте отметили, что Сёма так и не обрёл постоянный дом. Все эти годы он жил на территории «Омских хвостиков», где о нём заботились сотрудники и волонтёры.
По словам представителей приюта, у пса был непростой характер. Ближе всего он подпустил к себе кинолога. При этом за Сёмой постоянно ухаживали: его лечили от хронической аллергии и артрита, подбирали для него режим, питание и необходимый уход.
Волонтёры добавили, что, хотя Сёма так и не стал домашним питомцем, всё это время он не был один. В приюте поблагодарили пса за то доверие, которое он всё же дарил людям.