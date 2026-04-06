Объявлен новый день без разводов в Красноярском крае

В предстоящий вторник, 7 апреля, в ЗАГСах Красноярского края вновь пройдет социальная акция «Скажем НЕТ разводам!».
Напомним, специальный день, когда сотрудники не принимают у пар заявления о расторжении брака, проводится в целях сохранения семейных ценностей и уз.
«Мы заботимся о будущем наших семей, которые находятся в трудных супружеских отношениях и кризисах. Согласитесь, бывают моменты, когда кажется, что вы зашли в тупик, когда недопонимание и обиды затмевают всё хорошее, что было между вами. В такие минуты легко поверить, что выхода нет. А мы вам скажем: выход есть всегда! Иногда для решения сложных ситуаций просто не хватает взгляда со стороны, поддержки и профессионального совета. Именно для таких ситуаций агентство ЗАГС региона запустило акцию “Скажем НЕТ разводам!”, когда совместно с профессиональными психологами мы проводим консультации, чтобы помочь вам: разобраться в причинах конфликтов, услышать и понять друг друга, вернуть в отношения гармонию и сохранить ваше будущее. Своевременная поддержка творит чудеса», — рассказали в Агентстве ЗАГС Красноярского края.
7 апреля супружеские пары, находящиеся на грани развода, приглашают в один из отделов ЗАГС, где с ними поработают специалисты:
в ЗАГСе Советского района Красноярска (пр. Металлургов, д. 37 а) с 10:00 до 14:00 прием будет вести психолог регионального отделения «Российский Красный Крест»; в ЗАГСе Октябрьского района Красноярска (ул. Крупской, д. 44) с 10:30 до 13:00 — медиаторы отделения Центра медиации Российского союза промышленников и предпринимателей; в красноярском Доме семейных торжеств (пр. Мира, д. 24 г) с 14:00 до 17:00 — семейный медиатор Краевого центра семьи и детей; в Талнахском отделе ЗАГС Норильска (ул. Диксона, д. 10) с 9:00 до 12:00 с парами будут работать психологи из Центра семьи.
