Объявлен новый день без разводов в Красноярском крае

«Мы заботимся о будущем наших семей, которые находятся в трудных супружеских отношениях и кризисах. Согласитесь, бывают моменты, когда кажется, что вы зашли в тупик, когда недопонимание и обиды затмевают всё хорошее, что было между вами. В такие минуты легко поверить, что выхода нет. А мы вам скажем: выход есть всегда! Иногда для решения сложных ситуаций просто не хватает взгляда со стороны, поддержки и профессионального совета. Именно для таких ситуаций агентство ЗАГС региона запустило акцию “Скажем НЕТ разводам!”, когда совместно с профессиональными психологами мы проводим консультации, чтобы помочь вам: разобраться в причинах конфликтов, услышать и понять друг друга, вернуть в отношения гармонию и сохранить ваше будущее. Своевременная поддержка творит чудеса», — рассказали в Агентстве ЗАГС Красноярского края.