В Красноярске в сети кофеен «Дискавери» нашли продукты без срока годности

В Красноярске специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили сеть кофеен «Дискавери» и нашли нарушения.
В заведении на улице Партизана Железняка обнаружили проблемы с маркировкой и хранением продукции. Так, в оборот принимали продукты без товарных ярлыков, информации о составе, производителе и сроках годности. Это касалось специй, замороженных ягод, куриного филе, риса, овощей, фруктов и сливочного масла.
Кроме того, на кондитерских изделиях — тортах и чизкейках — не указывались даты изготовления. Нарушения нашли и в хранении мясной продукции: сосиски и ветчина содержались при температуре −19°С, хотя по требованиям производителя их нужно хранить при температуре от 0 до +6°С.
Всю продукцию с нарушениями изъяли из оборота. Также проверяющие зафиксировали проблемы с дезинсекцией, мероприятия проводились нерегулярно, а их эффективность не контролировалась.
В кофейне на улице Годенко нарушения касались как хранения, так и обработки продуктов. Не были сохранены товарные ярлыки на картофеле и луке, эту продукцию списали. Кроме того, овощи обрабатывали в моечной ванне в загрузочном помещении, где одновременно хранились уборочный инвентарь и химические средства. В этой же ванне мыли производственный инвентарь.
В обоих заведениях не соблюдалась поточность технологических процессов — сырье и готовая продукция пересекались. Кроме того, в горячих цехах использовали один и тот же стол для работы с сырыми и готовыми продуктами.
По итогам проверки ООО «ОРТУС Плюс» привлекли к административной ответственности. Компании назначили штраф в размере 15 тыс. рублей и выдали предписание об устранении нарушений.
Постановление уже вступило в законную силу, штраф оплачен.
