Фестиваль «Студенческая весна-2026» стартовал в Хабаровске

В Хабаровске сегодня стартовал фестиваль «Студенческая весна — 2026», объединивший таланты из творческой и научной сфер. 6 апреля начались просмотры студенческих номеров и проектов, которые по итогам отбора выйдут в финал и поборются за звание лучших. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», опубликовано расписание просмотров.
Творческие проекты.
6 апреля жюри оценят проекты в номинациях «Мода» (в 10:00) и «Театр» (в 14:00). Всех желающих приглашают в Молодежный досуговый центр по адресу: Шевченко, 7а. Танцевальные номера будут представлены 7 апреля в 14:00 в ТОГУ.
С 8 по 9 апреля запланирован отбор в рамках вокального направления. Желающих приглашают в ДВГУПС в 14:00 часов. Также в четверг отсмотрят инструментальные номера (10:30 часов) и проекты в оригинальном жанре (14:20 часов). Адрес: улица Тихоокеанская, 60 (СК «Арсеналец»).
9 апреля стартуют смотры региональных программ. В 12:00 часов — в ТОГУ, в 14:00 часов — в ДВГАФК.
Студенческие театры.
10 апреля пройдут просмотры номеров университетских трупп. Заявлен отбор лучших проектов в шести вузах Хабаровска.
— 10:00 часов — ХПК;
— 11:20 часов — ХГИК;
— 12:00 часов — ДВГУПС;
— 14:50 часов — ТОГУ;
— 16:50 часов — ХКОТСО;
— 17:40 часов — ХПЭТ.
На творческие просмотры необходима предварительная регистрация на сайте.
Научная программа.
Конкурс студенческих научных проектов стартует 13 апреля. Церемония открытия пройдет в 10:00 часов в Молодежном досугом центре.
— в 11:30 часов отсмотрят работы в области инноваций и технического творчества (зал «Знание»);
— в 11:30 часов специалисты оценят проекты в области ГИМУ, социальной политики (Президентский зал);
— в 15:00 часов выберут самые интересные работы в области прикладных экономических исследований (зал «Знание»).
Смотр научных проектов продолжится 14 апреля. Запланированы отборы:
— 10:00 часов — работ в области охраны общественного здоровья, физической культуры и спорта (зал «Знание»);
— 15:00 часов — работ в области наук о жизни и земле — биология, химия, агрономия, лесной и обычное хозяйство и так далее (Президентский зал);
— 14:00 часов — работ в области психологии, педагогики и культурологии (зал «Знание»);
— 14:00 часов — работ по истории России и Дальнего Востока (Президентский зал).
15 апреля в 10:00 часов пройдут смотры проектов в областях: юриспруденция (зал «Знание») и социологии, связей с общественностью (Президентский зал).
«Студенческая весна — 2026» в Хабаровске завершится гала-концертом 20 апреля. На нем будут объявлены победители.