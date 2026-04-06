В теплицах УЗС идет массовая пикировка рассады для озеленения Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В теплицах продолжается пикировка рассады, которая летом украсит улицы города.

Источник: НИА Красноярск

Специалисты Управление зеленого строительства с февраля пересадили в индивидуальные кассеты почти 300 тысяч молодых растений. В числе выращиваемых культур — петуния, бегония, целозия, цинерария и другие популярные виды, используемые для городского озеленения.

Работы в теплицах идут непрерывно. Пока первые партии рассады уже адаптировались в отдельных емкостях, в работу поступили новые всходы из камеры проращивания. В ближайшее время специалисты займутся пикировкой бархатцев, а также очередной партии целозии и цинерарии, рассказали в соцсетях УЗС.