Победить рак без химии: первый онкобольной может полностью вылечиться

Российская медицина совершает рывок в лечении онкологических заболеваний. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил важную новость: первый пациент, получивший отечественную мРНК-вакцину от рака, сейчас чувствует себя хорошо, его лечение будет продолжено. Обладателем персонализированной вакцины стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Это событие вызвало огромный интерес как в профессиональной среде, так и среди обычных людей, столкнувшихся с тяжелым диагнозом.
Однако главный вопрос, который волнует всех, — насколько эффективным окажется новый метод. Об эффективности отечественной мРНК онковакцины можно будет говорить минимум через пару месяцев. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. Специалист пояснил, почему для оценки результатов требуется именно такой срок и какие методы контроля сегодня считаются самыми надежными.
Почему нужно ждать два месяца: мнение онколога.
Опухоли и метастазы не меняются за одну ночь, и любое лечение требует времени для объективной оценки. Евгений Черемушкин четко обозначил медицинские стандарты.
«Что касается сроков. Обычно оценка эффекта в онкологии проводится через два месяца после начала лечения. Этого срока достаточно, чтобы погибшую ткань разобрали специальные клетки, которые очищают организм от такого мусора, белкового или прочего», — сказал онколог.
Далее врач уточнил периодичность контроля: «Раз в два месяца идет контрольное обследование, мы смотрим, как ведут себя метастазы, можно посмотреть биохимические маркеры. Исходно они могут быть завышены, а по ходу лечения уровень патологических белков в крови может падать». Это значит, что уже в ближайшие недели ученые получат первые объективные данные — снизится ли концентрация онкомаркеров и как изменится состояние пациента.
Как на самом деле проверят результат: ПЭТ и КТ в помощь.
Просто смотреть на самочувствие пациента недостаточно. Современная диагностика требует точных инструментов. Врач-онколог объяснил, какие методы визуализации помогут понять, работает ли вакцина. Результаты лечения можно отследить при помощи позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ).
«Смотрим активность клеток на поглощение глюкозы и других веществ, оцениваем динамику. Это все признаки, которые могут показать эффективность или неэффективность лечения. Мелкие метастазы могут быстро исчезнуть, достаточно крупные потихоньку уменьшаются. Поэтому сроки наблюдения будут как минимум от 1 до 2 месяцев. Смотря, какую динамику и методы обследования выбрал комитет», — пояснил Черемушкин.
Таким образом, уже через 30−60 дней специалисты увидят первые сдвиги: остановится ли рост метастазов, начнут ли они уменьшаться или вовсе исчезнут.
Может ли вакцина вылечить рак полностью?
Онковакцина может показать 100% эффективность в лечении от рака и полностью вылечить человека, заявил aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. Традиционная онкология редко оперирует понятием «стопроцентное излечение». В чем же принципиальное отличие новой технологии?
Черемушкин сравнил два подхода: химиотерапию и вакцину. «Если мы берем стандартные методы лечения, допустим, химиотерапию, она не может гарантировать стопроцентный эффект. Жизнь показала, что остаются устойчивые к лечению клетки, клетки, которые не поглащают химиопрепарат как приманку. При химиотерапии ввели яд, он проциркулировал, готовящиеся к делению клетки поглотили этот яд и погибли. То с вакциной другой механизм. Здесь работают имунные клетки, поэтому тут возможен полный эффект».
Почему иммунотерапия — это революция.
Разница действительно кардинальная. Химия действует как токсин, убивающий быстро делящиеся клетки, но часть раковых клеток может «спрятаться» или оказаться нечувствительной. Вакцина же обучает собственную иммунную систему пациента находить и уничтожать опухоль с высокой точностью. Онколог добавил важное замечание из опыта прошлых исследований: при исследования ряда других патологий в другое время выяснилось, что иммунотерапия может дать почти стопроцентный эффект.
Это означает, что российская мРНК-вакцина опирается на уже известный науке мощный потенциал иммунного ответа. «Поэтому использование вакцины все оценивают как относительно революционный шаг. Это очередной этап, который может оказаться очень эффективным. Но для этого нужно дойти и понять, за счет чего и как это получилось, что за опухоль и как дальше расширять использование вакцины. Здесь сочетание перспективы технологии получения клеток малой токсичности и ожидаемого хорошего эффекта», — подытожил Черемушкин.
Что это значит для пациентов и системы здравоохранения.
Если первые клинические исследования покажут ожидаемый результат, мы будем говорить о смене парадигмы в лечении меланомы и, потенциально, других видов рака. Пока речь идет об одном пациенте из Курской области, но за этим случаем — будущее персонализированной медицины в России. Малая токсичность метода (по сравнению с химиотерапией) означает более высокое качество жизни пациента во время лечения. А персонализированный подход (вакцина создается индивидуально под опухоль конкретного человека) исключает «слепую» атаку на организм. Ближайшие два месяца станут решающими: вся страна будет следить за результатами контрольного обследования первого привитого пациента.