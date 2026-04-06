Жительница ЕАО перевела лжесотрудникам ФСБ почти полтора миллиона рублей.

Полиция Еврейской автономной области разбирается в обстоятельствах хищения крупной суммы денег у пенсионерки из села Надеждинское, как сообщает пресс-служба УМВД по Еврейской Автономии Области. Женщина обратилась в органы правопорядка после того, как осознала, что стала жертвой серийного обмана. Подробнее о деталях происшествия — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
События развивались в течение двух дней. Первоначально с пострадавшей связались в мессенджере от имени энергоснабжающей организации. Получив доступ к персональным данным через СМС-код, преступники подключили к схеме лиц, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и спецслужб. Заявительницу запугали информацией о компрометации ее банковских счетов и убедили в необходимости срочного перечисления средств.
Сначала женщина перевела 900 тысяч рублей, а на следующий день подготовила к отправке еще 560 тысяч. Дальнейшие переводы были пресечены благодаря бдительности работника банковского отделения. По информации правоохранительных органов, в настоящее время возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие устанавливает круг лиц, причастных к совершению данного преступления.
