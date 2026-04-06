В Иркутске прошла антинаркотическая лекция для студентов

Мероприятие прошло в рамках месячника антинаркотических мероприятий, который проводится в городе ежегодно в апреле, сообщает пресс-служба мэрии. 30 студентов первых, вторых и четвертых курсов узнали об ответственности и последствиях употребления, хранения и распространения наркотиков. Максимальная санкция за такие преступления предусматривает пожизненное лишение свободы, а уголовная ответственность наступает с 16 лет.
«Причин, по которым молодежь начинает употреблять наркотики, много — эта проблема остро стоит не только в нашей стране и не только в наше время. Но сегодня ситуация значительно изменилась: если 30 лет назад рынок был ограничен, то сейчас разнообразие наркотических средств значительно шире, а их доступность стала выше. Особенно опасны синтетические наркотики, зависимость от которых формируется очень быстро, и избавиться от нее практически невозможно. Не существует “легких” и “тяжелых” наркотиков. Любые запрещенные вещества — путь в никуда», — отметила Татьяна Матюшенко.
Сергей Анищенко рассказал, что за употребление наркотических средств предусмотрена административная ответственность. В дальнейшем это может повлиять на возможность получения водительских прав, разрешения на оружие, а также на трудоустройство. При приеме на работу в серьезные организации и на государственную службу проверяют наличие административных и уголовных дел не только у кандидата, но и всех его родственников.
«Одним неверным поступком, поддавшись соблазну, можно испортить жизнь не только себе, но и своим близким. Исправить это будет невозможно. Наркотики — это медленное отравление и уничтожение нашей нации. В моей практике было много случаев, когда человек ставил крест на своем будущем, просто попробовав “за компанию”, согласившись поработать “курьером” или даже просто за написание на стене дома адреса сайта, где можно купить наркотики. Итог один — срок, потеря молодости за решеткой и огромные проблемы после выхода на свободу», — добавил Сергей Анищенко.
В завершение встречи студенты активно задавали вопросы, обсуждали практические ситуации и интересовались последствиями правонарушений, а также способами избежать вовлечения в незаконную деятельность.