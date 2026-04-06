Чартеры в Крым — что изменится в курортной логистике этим летом

«Крупные туроператоры приняли в этом году решение поставить чартерные программы до аэропорта Краснодара из регионов. То есть раньше у нас летали самолеты в аэропорт Симферополя из различных регионов Российской Федерации. Сейчас это будет аэропорт Краснодара, от которого потом шаттлами наших гостей привезут по совершенно комфортной дороге в Республику Крым на отдых», — рассказал гость эфира.
По словам эксперта отрасли, это сократит время пути в Крым гостей из Сибири, Урала и других дальних регионов РФ и позволит туристам из этих регионов достаточно быстро и комфортно передвигаться на полуостров, что особенно важно в условиях загрузки поездов.
«Есть большой спрос на железнодорожные билеты, наш перевозчик старается расширять географию покрытия тех городов, куда и откуда идут составы. Но нам по-прежнему не хватает таких составов — спрос превышает предложение. Это единственное, что сегодня у нас является проблемой, которую надо решать, но это уже комплексное решение, которое будет найдено со временем», — сказал собеседник.
Кроме того, по словам Маковея, в этом году Крым ожидает увеличения потока туристов на автомобильном транспорте. В частности, россияне стали активнее выбирать маршрут через новые регионы, поскольку эта дорога становится все более комфортной.
Логистику в Крым может улучшить дополнительное автобусное и железнодорожное сообщение между полуостровом и Кубанью в формате шаттлов со скидками для самих крымчан и туристов с подтвержденной бронью, выразил мнение председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В границах полуострова Зотов также предлагает запустить автобусные шаттлы, позволяющие туристам бесплатно добираться от мест приезда до отелей. По мнению эксперта, если перемещение будет удобным, а расходы на него сократятся, многие туристы откажутся от личного транспорта.