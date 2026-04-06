Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чартеры в Крым — что изменится в курортной логистике этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Источник: Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым

«Крупные туроператоры приняли в этом году решение поставить чартерные программы до аэропорта Краснодара из регионов. То есть раньше у нас летали самолеты в аэропорт Симферополя из различных регионов Российской Федерации. Сейчас это будет аэропорт Краснодара, от которого потом шаттлами наших гостей привезут по совершенно комфортной дороге в Республику Крым на отдых», — рассказал гость эфира.

По словам эксперта отрасли, это сократит время пути в Крым гостей из Сибири, Урала и других дальних регионов РФ и позволит туристам из этих регионов достаточно быстро и комфортно передвигаться на полуостров, что особенно важно в условиях загрузки поездов.

«Есть большой спрос на железнодорожные билеты, наш перевозчик старается расширять географию покрытия тех городов, куда и откуда идут составы. Но нам по-прежнему не хватает таких составов — спрос превышает предложение. Это единственное, что сегодня у нас является проблемой, которую надо решать, но это уже комплексное решение, которое будет найдено со временем», — сказал собеседник.

Кроме того, по словам Маковея, в этом году Крым ожидает увеличения потока туристов на автомобильном транспорте. В частности, россияне стали активнее выбирать маршрут через новые регионы, поскольку эта дорога становится все более комфортной.

Логистику в Крым может улучшить дополнительное автобусное и железнодорожное сообщение между полуостровом и Кубанью в формате шаттлов со скидками для самих крымчан и туристов с подтвержденной бронью, выразил мнение председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В границах полуострова Зотов также предлагает запустить автобусные шаттлы, позволяющие туристам бесплатно добираться от мест приезда до отелей. По мнению эксперта, если перемещение будет удобным, а расходы на него сократятся, многие туристы откажутся от личного транспорта.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше