Чартеры в Крым — что изменится в курортной логистике этим летом

Логистику в Крым может улучшить дополнительное автобусное и железнодорожное сообщение между полуостровом и Кубанью в формате шаттлов со скидками для самих крымчан и туристов с подтвержденной бронью, выразил мнение председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В границах полуострова Зотов также предлагает запустить автобусные шаттлы, позволяющие туристам бесплатно добираться от мест приезда до отелей. По мнению эксперта, если перемещение будет удобным, а расходы на него сократятся, многие туристы откажутся от личного транспорта.