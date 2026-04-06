15 судов прошли Ормузский пролив за сутки, но есть нюанс

За прошедшие сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов после согласования и одобрения действий с властями Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.
Журналисты отмечают, что «в течение 24 часов после получения разрешения от Ирана 15 кораблей пересекли Ормузский пролив».
Ранее сообщалось, что Иран разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив. Данное распоряжение направил и.о. замглавы Минсельхоза Ирана Хуманом Фатхи.
До этого через пролив смог проплыть французский контейнеровоз. Это стало первым известным случаем прохода судна, связанного с Западной Европой.
Узнать больше по теме
