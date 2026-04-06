Российский рынок автокредитования заметно ускорил рост в марте

По итогам марта ВТБ сохранил позиции на уровне рыночных: продажи автокредитов по сравнению с февралем выросли в 1,5 раза. Средние суммы кредита на новые и подержанные автомобили практически сравнялись, составив порядка 1,5 млн рублей. При этом на машины с пробегом за месяц этот показатель вырос на 9%, а на новые авто сохранился на уровне февраля.