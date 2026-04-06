166 новых мест казней: прокуратура Белоруссии раскрыла масштабы геноцида в ВОВ

В Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны выявлены 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных. Об этом сообщил заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры республики Сергей Шикунец, передает РИА Новости.
По его данным, более половины из обнаруженных объектов являются массовыми захоронениями. В 134 местах уже проведены раскопки, результаты подтвердили информацию о массовых убийствах.
Следователи находят костные останки, в том числе детские. На принадлежность жертв к гражданскому населению указывают элементы одежды, бытовые предметы и игрушки, обнаруженные при работах.
Информация о новых местах уничтожения, а также о сожженных деревнях и лагерях смерти вносится в публичную кадастровую карту страны.
Шикунец отметил, что значительную помощь в расследовании оказывают граждане. Они передают сведения о преступлениях, полученные от родственников и очевидцев, после чего информация проверяется следственными органами.
Уголовное дело о геноциде населения Белорусской ССР было возбуждено Генеральной прокуратурой в апреле 2021 года. В рамках расследования Минск заявлял о намерении добиваться выдачи живых военных преступников для проведения судебных процессов.
Верховный суд Белоруссии уже рассмотрел ряд дел в отношении карателей, действовавших на территории республики в годы войны. По шести эпизодам вынесены приговоры без назначения наказания в связи со смертью обвиняемых. Еще одно уголовное дело находится на рассмотрении.
