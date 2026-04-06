В Красноярск на рабочей неделе вернутся ночные минусовые температуры

Во второй половине рабочей недели в Красноярск вернутся ночные отрицательные температуры. В светлое время суток по-прежнему будет по-весеннему тепло. По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 6 апреля, ожидается дождь, днем столбики термометров достигнут +12, ночью опустятся до +1 градуса. Во вторник, 7 апреля, будет солнечно, +8 — днем, а вот в темное время суток ожидается −3 градуса. В среду днем потеплеет до +14, но возможен дождь, ночью столбики термометров опустятся до отметки +3 градуса. В четверг, 9 апреля, ожидается +6 днем, а ночью снова придут отрицательные температуры — −4 градуса. В пятницу, 10 апреля, днем не более +3, а ночью — −6 градусов.