В Ростовской области ищут нарушителей запрета на съёмку БПЛА и работы ПВО

С августа 2025 года на территории Ростовской области действует строгий запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, их последствий, а также работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя снимать военные объекты и места размещения подразделений вооружённых сил. Публиковать такие материалы в интернете или СМИ также запрещено. Исключение сделано только для органов власти и местного самоуправления.
Как пояснил представитель регионального правительства в телеграм-канале под постом Юрия Слюсаря, сотрудники МВД и Росгвардии мониторят публикации в Telegram и других платформах. При обнаружении запрещённого контента фиксируется IP-адрес и аккаунт, затем через запрос к платформе устанавливается владелец, а также запрашивается информация у интернет-провайдера.
Власти также напомнили порядок действий для очевидцев падения беспилотника: необходимо немедленно сообщить о случившемся по номеру 112, в полицию или военным.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по областному закону о правонарушениях. Гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, юридическим — от 200 до 400 тысяч рублей.
В наиболее серьёзных случаях съёмка атак БПЛА может быть квалифицирована как государственная измена по статье 275 УК РФ. Степень тяжести правонарушения определяют федеральные органы.