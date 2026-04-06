Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ищут нарушителей запрета на съёмку БПЛА и работы ПВО

В наиболее серьёзных случаях съёмка атак БПЛА может быть квалифицирована как государственная измена по статье 275 УК РФ.

С августа 2025 года на территории Ростовской области действует строгий запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, их последствий, а также работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя снимать военные объекты и места размещения подразделений вооружённых сил. Публиковать такие материалы в интернете или СМИ также запрещено. Исключение сделано только для органов власти и местного самоуправления.

Как пояснил представитель регионального правительства в телеграм-канале под постом Юрия Слюсаря, сотрудники МВД и Росгвардии мониторят публикации в Telegram и других платформах. При обнаружении запрещённого контента фиксируется IP-адрес и аккаунт, затем через запрос к платформе устанавливается владелец, а также запрашивается информация у интернет-провайдера.

Власти также напомнили порядок действий для очевидцев падения беспилотника: необходимо немедленно сообщить о случившемся по номеру 112, в полицию или военным.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по областному закону о правонарушениях. Гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, юридическим — от 200 до 400 тысяч рублей.

В наиболее серьёзных случаях съёмка атак БПЛА может быть квалифицирована как государственная измена по статье 275 УК РФ. Степень тяжести правонарушения определяют федеральные органы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше