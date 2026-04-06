Байкал назван одним из лучших мест для фридайвинга

IrkutskMedia, 6 апреля. Фридайвер, президент подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин в разговоре с РИА Новости рассказал о лучших местах для погружения в воду с задержкой дыхания. В его личном топе среди Черного и Японского морей особое место заняло озеро Байкал, но есть нюанс.
Фридайвер отметил, что для погружения с задержкой дыхания на небольшие глубины, Байкал — достаточно холодное озеро. Здесь можно получить особое удовольствие от спуска в воду, но совершать такой заплыв приходится в тёплом гидрокостюме, а он сделан из достаточно тяжёлой для человеческого тела вспененной резины, к тому же на средней глубине для фридайвинга (50 метров) в Байкале температура воды поднимается до +4˚С, что утяжеляет и задержку дыхания, и движение мышц.
Но для фридайверов, открытых к новым возможностям, священный Байкал покоряется с лёгкостью из года в год. В Листвянке в марте этого года на фестивале «Под лёд Байкала» (18+) рекордную глубину покорил действующий президент федерации фридайвинга России Алексей Молчанов — в моноласте он опустился на 91 метр.