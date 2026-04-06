СМИ сообщили о задержании министра тарифной политики Красноярского края

Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева задержали утром 6 апреля.

Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева задержали. Об этом утром 6 апреля сообщили СМИ.

По информации ТАСС, Ананьев задержан за по делу о получении взятки в крупном размере.

«Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) министром тарифной политики края. По версии следствия, в августе 2022 года министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, ныне занимающий должность регионального министра тарифной политики, вступил в преступный сговор с представителем ООО “Сила Сибири”. За денежное вознаграждение он обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах. Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Напомним, Александр Ананьев с 2018 по 2021 год занимал должность первого заместителя министра тарифной политики Красноярского края. С 2021 по 2023 год возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. С октября 2023 года был назначен министром тарифной политики края.

