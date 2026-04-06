Академия хореографии знакомит студентов с наследием Бурнонвиля

В Казахской национальной академии хореографии прошли мастер-классы по стилю Бурнонвиля — одному из ключевых направлений датской балетной школы.

Источник: DKNews.kz

Занятия провели ведущий эксперт из Дании Динна Бьерн и международный специалист по наследию Бурнонвиля Эрик Вьюдес. Они познакомили студентов с особенностями техники, художественной эстетики и исполнительской культуры европейского классического балета, передает DKNews.kz.

Эксперты мастер-классов

Динна Бьерн — один из ведущих мировых авторитетов в области наследия Августа Бурнонвиля и яркий представитель датской балетной традиции.

Эрик Вьюдес — французский балетмейстер и признанный хранитель европейской классической школы. Он является одним из последних частных учеников мэтра Ива Брие, сооснователем и директором The Bournonville Society в Амстердаме, а также резидент-балетмейстером European School of Ballet.

Особенности стиля Бурнонвиля

В ходе занятий студенты Академии получили возможность:

  • изучить технику и пластические элементы стиля Бурнонвиля;

  • освоить художественные и исполнительские принципы датской балетной школы;

  • глубже понять историю и культурное наследие европейского классического балета.

Мастер-классы позволили учащимся укрепить профессиональные навыки и расширить понимание классического балета с учётом уникальных европейских традиций.