Состоящих в базе «Худшие из худших» украинцев чаще задерживают за кражи в США

Попавшие в базу «Худшие из худших» украинцы чаще всего задерживались по обвинениям в кражах, ограблениях и мошенничестве. Об этом следует из данных Министерства внутренней безопасности США.
Наибольшее количество задержаний среди украинцев зафиксировано в штате Вашингтон. Там было арестовано семь человек. Далее следуют Пенсильвания с шестью случаями, Техас и Флорида, где зарегистрировано по пять задержаний.
Основные обвинения против украинцев связаны с кражами и грабежами — 13 случаев. Девять человек задержаны по обвинению в хранении и продаже наркотиков. За различные виды мошенничества было арестовано семь украинцев.
