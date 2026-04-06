Производителям яиц в Прикамье напомнили о запрете ценовых злоупотреблений

Пермское УФАС контролирует цены на куриные яйца как на социально значимый продукт.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС направило производителям куриных яиц письма с напоминанием о запрете необоснованного повышения цен, сообщили в антимонопольной службе.

Куриное яйцо относится к категории социально значимых продовольственных товаров. УФАС в Пермском крае ведет непрерывный контроль цен на него. Участников рынка призывают проявлять социальную ответственность при установлении оптово отпускных цен, особенно в периоды повышенного спроса, чтобы обеспечить доступность продукта для населения.

В целях соблюдения антимонопольного законодательства производителям напомнили о недопустимости необоснованного роста цен. Аналогичные обращения ранее направлены крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям.