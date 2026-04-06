Иран ответил на дерзкие угрозы Трампа: «Террор и военное преступление»

В Иране жестко ответили на угрозы США. Постпредство Ирана при ООН осудило угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по энергетическим объектам и мостам на территории республики.
«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — говорится в сообщении в соцсети Х.
Дипломаты призвали международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы не допустить этого.
Из-за американо-израильской операции на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это нарушило поставки нефти и СПГ из арабских государств. Как следствие, топливо подорожало почти во всем мире.
На фоне роста цен на топливо в США, вызванного войной с Ираном, у президента Трампа, похоже, сдают нервы. Накануне он прибегнул к нецензурной брани, призывая Тегеран открыть Ормузский пролив для прохода грузовых судов.
«Откройте *** (чертов — прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!», — поделился эмоциями там в соцсетях.
При этом ответ официального Тегерана не заставил долго ждать. Постпредство Ирана в ООН сообщило, что подобное заявление Трампа является открытым подстрекательством к террору мирных жителей.
Тогда же посольства Ирана в Зимбабве и ЮАР с иронией ответили на призыв Белого дома открыть Ормузский пролив, заявив, что Иран «потерял ключи».
До этого хозяин Белого дома снова пригрозил Ирану: если в течение двух суток Тегеран не откроет Ормузский пролив и не заключит сделку с США, на республику «обрушится ад».
По словам Трампа, Ормузский пролив не нужен Америке, и он предложил заняться им государствам, зависящим от этого нефтяного маршрута.
При этом ранее Трамп предупредил, что в случае отказа Ирана от сделки с США американская сторона ликвидирует всех иранских лидеров и ключевых политиков.
Как отметил бывший американский дипломат Час Фриман, Трамп, отказавшись от военного решения проблемы Ормузского пролива, фактически предложил миру договориться с Ираном.