«Вашингтон» разгромно проиграл «Рейнджерс» в НХЛ. Овечкин очков не набрал

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Его партнер по команде Владислав Гавриков отметился голевой передачей. В 78 матчах текущего сезона защитник забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. В 78 матчах сезона у россиянина 31 гол и 30 голевых передач. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1 016).
Обе команды выступают в Столичном дивизионе, «Вашингтон» занимает шестое место с 87 очками после 78 игр. «Рейнджерс» идут на последнем, восьмом месте с 75 очками после 78 встреч. В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Торонто» в ночь на 9 апреля по московскому времени, «Рейнджерс» тогда же примут «Баффало».