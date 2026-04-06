«Мавроди» из Железногорска получил 8 лет за пирамиду на 41 млн рублей

В Красноярском крае суд вынес приговор «Мавроди» из Железногорска за создание финансовой пирамиды. Мужчина обманул людей более чем на 40 млн рублей, сообщили в региональнйо прокуратуре.
В 2011 году житель Железногорска открыл ООО «Микрофинансовая организация Салид» с двумя филиалами. Люди приносили ему свои сбережения, оформляя их как вклады, а компания выдавала эти деньги другим клиентам взаймы. Вкладчикам обещали проценты.
Однако владелец МФО не собирался честно выполнять обязательства. Выплаты процентов шли по классической схеме финансовой пирамиды — за счёт денег новых вкладчиков. Такая модель заведомо обречена на крах.
Сам мужчина позже объяснял: «Сколько вкладчиков было, сказать не могу. Суммы вкладов были от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Можно было внести и больше при заключении разных договоров».
Преступную схему раскрыли в апреле. К тому моменту злоумышленник успел обмануть 85 человек и похитить более 41 миллиона рублей.
Суд признал железногорца виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к 8 годам и 10 дням колонии общего режима.
