Axios: США, Иран и посредники в регионе обсуждают возможное перемирие на 45 дней

Соединенные Штаты Америки, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.
— Штаты, Иран и группа посредников в регионе в настоящее время обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончанию войны, — сказано в статье.
Отмечается, что стороны рассматривают данный шаг как первую из двух ступеней сделки по завершению конфликта. Во время этого периода ожидаются обсуждения условий окончательного мира. При этом перемирие могут и продлить, если сторонам будет необходимо больше времени для переговоров, сказано в публикации.
Вторая фаза подразумевает заключение соглашения по окончании войны. Вопросы об открытии Ормузского пролива и обладании Ираном высокообогащенного урана решат в рамках окончательной сделки.
Действия Штатов на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи. Об этом 5 апреля высказался председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля.