Сибиряки поспорили, могли ли туристы Усольцевы стать жертвами нападения

«Вот, вот это больше похоже на правду: то, что с ними случилось. Эти практики, этот жизнерадостный оптимизм Ирины. И слишком короткие шортики — не для суровой местности с бандитами. Собачка на руках, ребенок маленький. Они привлекли чье- то нехорошее внимание», — рассуждает Наталья Б.
Другие полагают, что место пропажи — не самое удобное для действий криминальные элементов.
«Разве все эти люди будут промышлять на туристической тропе? Их бы давно поймали, какая откровенная чушь», — уверена Людмила С.
Некоторые читатели обратили внимание, что подобная версия возникла вскоре после происшествия, и нынешний всплеск интереса к ней не оправдан.
«Эта версия возникла, у людей сразу как пропала семья! А этот господин оказывается такой смышленый, через полгода догадался, что произошло», — раскритиковал гипотезу Александр Д.
Ряд пользователей по-прежнему уверены, что родственники пропавших имеют больше информации, чем известно.
«Скорее всего сын знает, просто сказать не может, чтобы не навредить родным», — полагает Людмила.
Ранее «ФедералПресс» отметил, что пропавшие в красноярской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной могли быть убиты черными лесорубами или беглыми заключенными.
После схода снежного покрова спасатели вернутся в тайгу и продолжат прочесывать местность. Это прозойдет не раньше конца мая.
Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, основной из которых остается несчастный случай.
Сын Ирины Усольцевой между тем продолжает надеяться, что пропавшие живы и найдутся.
Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.