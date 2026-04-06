Житель Ростова осуждён за попытку сдать экзамен на права с микронаушником

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор автомобилисту, который пришёл на теоретический экзамен по правилам дорожного движения с запрещённым устройством. Мужчину признали виновным по статье 138.1 УК РФ — незаконный оборот спецтехники, предназначенной для скрытого получения информации.
Как пишет РИА Новости, ранее фигурант лишился водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии опьянения. Чтобы вернуть права, ему требовалось пересдать теорию. Первая попытка оказалась неудачной, а на вторую он явился с микронаушником. Однако его уловку оперативно выявили прямо во время тестирования.
В итоге суд назначил нарушителю наказание в виде двух лет ограничения свободы.