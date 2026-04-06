Юрист Власова рассказала, как решить проблему с «капающим» кондиционером соседей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подача заявления в управляющую компанию или к председателю правления ТСЖ либо ЖСК должна стать первым шагом к урегулированию ситуации с конденсатом, капающим с кондиционера соседа, если с тем не удается решить эту проблему. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Ольга Власова.
«Если по-хорошему договориться с соседями не получается, то сначала целесообразно обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или к председателю правления ТСЖ или ЖСК», — сказала она.
По словам Власовой, задача управляющей организации или компании заключается в том, чтобы следить за состоянием общего имущества дома (ст. 161 ЖК РФ). Капающий конденсат разрушает фасад, поэтому управляющая компания или организация (УК или УО) обязаны вмешаться, отметила адвокат. «Если УО (УК) не реагирует на ваше заявление, то необходимо подать жалобу в Жилищную инспекцию, поскольку именно этот орган контролирует работу УК и следит за соблюдением норм эксплуатации общедомового имущества», — добавила юрист.
Также, по ее словам, можно обратиться в Роспотребнадзор, подав жалобу на его сайте или по почте. «Сотрудники этого ведомства проверяют соблюдение санитарных норм в многоквартирных домах. Капли воды от кондиционера могут провоцировать образование плесени, шум от них может превышать допустимые уровни», — пояснила Власова. Эксперты проверят это специальным оборудованием и составят акт, с которым можно подавать иск в суд, если все выше перечисленные меры не помогли.
Согласно ст. 304 ГК РФ, собственник может требовать устранить нарушения — капающий конденсат с кондиционера, который мешает ему пользоваться имуществом. Иск отправляют в районный суд. «Судья может обязать соседей передвинуть кондиционер, организовать отвод воды и выплатить компенсацию за неудобства, демонтировать кондиционер и, конечно, возместить истцу понесенные им при рассмотрении спора судебные издержки», — подытожила Власова.