В Ростовской области в ДТП с питбайками пострадали четверо подростков

Подросток на питбайке сбил пешехода-ровесника на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП с питбайками пострадали четверо подростков. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции после серии дорожных инцидентов.

Первая авария произошла в станице Ольгинской. По данным полиции, 17-летний юноша на спортивном мотоцикле сбил 16-летнего пешехода вне зебры. После удара транспорт опрокинулся, оба участника получили травмы.

Спустя двадцать минут в станице Вешенской 26-летний водитель столкнулся со встречным питбайком. В результате пострадали 16-летний парень за рулем двухколесного транспорта и его ровесница-пассажирка.

— Это техника повышенной опасности. Не подвергайте жизнь детей риску и не покупайте им подобные игрушки, — предупредили родителей инспекторы, устанавливая детали обеих аварий.

