Несколько советских мозаичных панно отреставрируют в Нижнем Новгороде

Другой один объект — детский сад на улице Тропинина в Щербинках. Планируется отреставрировать два керамических панно, которые размещены в аварийном помещении бассейна. Их авторы — известные нижегородские художники Татьяна и Валерий Гришины. Панно извлекут из здания, а аварийное помещение снесут. Впоследствии это панно планируется восстановить на одном из зданий на территории кампуса ННГАСУ между улицами Ильинская и Гоголя.