Несколько советских мозаичных панно отреставрируют в Нижнем Новгороде

Мозаика на здании детсада «Солнышко» на улице Строкина будет отреставрирована в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ИА «Время Н» координатор проекта «Нижегородские мозаики» Александр Казарин.
Другой один объект — детский сад на улице Тропинина в Щербинках. Планируется отреставрировать два керамических панно, которые размещены в аварийном помещении бассейна. Их авторы — известные нижегородские художники Татьяна и Валерий Гришины. Панно извлекут из здания, а аварийное помещение снесут. Впоследствии это панно планируется восстановить на одном из зданий на территории кампуса ННГАСУ между улицами Ильинская и Гоголя.
Добавим, что «Нижегородские мозаики» — это название нескольких проектов, в рамках которых реставрируются произведения советского монументального декоративного искусства.